Mise en place éventuelle d’une  communauté économique régionale unique en Afrique centrale

Kinshasa, 26 oct. 2017(ACP).- Les participants à l’atelier régional de l’étude sur l’harmonisation des cadres institutionnels de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale(CEEAC), de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique(CEMAC) et de la Communauté économique pour la Région de Grands Lacs(CEPGL) ont relevé, mercredi, à Kinshasa, des contraintes liées au rapprochement et à l’intégration régionale des cadres institutionnels relatifs au fonctionnement de la CEEAC, de la CEMAC et de la CEPGL.

Ces contraintes, selon les participants, constituent un obstacle dans la perspective de la mise sur pied d’une seule communauté économique régionale en Afrique centrale pour éviter le chevauchement. Dans un mot d’autre part, affirmé que les Etats membres de ces trois communautés dont n’aménagera aucun effort pour traduire en acte les conclusions de travaux de cet atelier.

Il a rappelé que la problématique du chevauchement des espaces et schémas d’intégration en Afrique a été examinée lors de la 1ère Conférence des ministres africains de l’intégration tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso, les 30 et 31 mars 2006.

A cette conférence, a-t-il dit, les ministres ont convenu de demander à l’Union africaine et aux communautés économiques régionales d’harmoniser et de coordonner les politiques et programmes des organisations économiques régionales comme stratégie importante de rationalisation et de mettre en place des mécanismes pour faciliter ce processus.

Zacharie Tshibinda a fait savoir que cette demande avait abouti, lors du 7ème sommet des Chefs d’Etas et de gouvernement de l’Union africaine tenu à Banjul, du 25 juin au 2 juillet 2016 et dit que sur base des orientations de l’Union africaine, la 13ème Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC, tenue en octobre 2007, à Brazzaville, avait invité les présidents en exercice de la CEEAC et de la CEMAC à mettre en place un comité de pilotage en vue de l’élaboration d’une feuille de route définissant les actions d’harmonisation des politiques, programmes et instruments d’intégration de deux communautés pour aboutir, à terme, à une seule organisation économique régionale en Afrique centrale.

En application de ces résolutions, la République du Cameroun a déjà convoqué trois réunions du Comité de pilotage de rationalisation des communautés(COPIL) et que la 4ème réunion du COPIL sera convoquée début novembre 2017 à Yaoundé.

Il a fait remarquer qu’en Afrique centrale, le processus d’intégration régionale est marqué par la coexistence de trois communautés économiques régionales (CEEAC, CEMAC et CEPGL) qui ont chacune des programmes, des politiques et des instruments d’intégration propres, soulignant que cette situation induit des effets pervers tels que la juxtaposition et la duplication des programmes, des politiques et l’atomisation du marché régional.

Dans cette optique et au regard de multiples initiatives de reformes institutionnelles entreprises séparément par les différentes communautés économiques régionales de l’Afrique centrale, a-t-il dit, le président du Comité de pilotage de rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale, qui est ministre camerounais de l’Economie, de Planification et de l’Aménagement du territoire, a lancé le recrutement d’un cabinet d’étude pour réaliser le rapprochement des cadres institutionnels de la CEEAC, de la CEMAC et de la CEPGL dans la perspective de la mise en place d’une seule Communauté économique régionale en Afrique Centrale, conformément aux recommandations de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC. ACP/YWM/Kayu/KGD