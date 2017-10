Mise au point sur la mission de la METELSAT

Kinshasa, 09 Oct. 2017 (ACP).- Les services de l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT), contribuent au développement économique et social du pays, étant donné que les conditions météorologiques, climatologues et hydrologiques continuent d’influencer les cultures, les traditions et les modes de développement des sociétés.

Au cours d’une interview accordée lundi à Kinshasa à l’ACP, son directeur technique, Amos Paluku, a indiqué que les défis que posent la variabilité et l’évolution du climat nécessitent la prestation et l’application efficace de ses services pour permettre aux sociétés de gérer les risques qui leur sont associés.

A cet effet, il a lancé un appel aux autorités de la doter des infrastructures adéquates pour permettre à cette agence de tirer parti des progrès de la science et de la technique dans la mesure où une meilleure connaissance des processus météorologiques, climatologiques et hydrologiques ainsi que la prévision de ces processus permettront à METELSAT d’assurer des meilleurs services au profit de la RDC.

La METELSAT) assure les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, la planification et le développement économique ainsi que l’exploitation et la gestion durable des ressources naturelles. A cet effet, METELSAT élabore et diffuse des prévisions, des avis et des alertes afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens et de soutenir les efforts destinés à atténuer les impacts des catastrophes naturelles d’origine météorologiques, climatiques et hydrologiques ainsi que des catastrophes environnementales connexes, a encore dit M. Paluku.

Cette agence fournit aussi les données, les informations et les produits essentiels nécessaires à la conception/planification, au développement et à la gestion des infrastructures, des établissements humains et d’autres secteurs tels que l’agriculture, les ressources en eau, l’énergie et le transport, afin d’améliorer le bien-être de la société.

Elle acquiert également et exploite des systèmes de traitement des données et de prévision afin de fournir en temps réel ses services (météorologiques, climatologiques et hydrologiques) et des services environnementaux connexes, y compris des avis des alertes destinés à la population et à des secteurs comme la santé, l’agriculture, l’élevage, les ressources en eau, la navigation, l’énergie, l’aéronautique, la défense national et l’environnement, a enfin fait savoir M. Paluku. ACP/FNG/Kayu/JGD/CFM