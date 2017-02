Mission de travail du vice consul de l’Afrique du Sud à Kolwezi

Kolwezi, 03 Fév.2017(ACP) M. Mutsi Tsheonane, vice consul de la République Sud-Africaine dans l’ex province du Katanga, a effectué jeudi une visite de travail de 24 heures à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Au cours d’une audience lui accordée par le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej Mangez Mans, dans son cabinet de travail, le diplomate sud-africain a fait part au chef de l’exécutif provincial de l’organisation de la conférence sur l’agriculture qui se tiendra au mois de mai prochain en Afrique du Sud.

Mutsi Tsheonane a loué l’excellence des relations de coopération bilatérale qui existent entre la RDC et son pays en général et entre son consul installé à Lubumbashi et la province du Lualaba en particulier. La province du Lualaba en général et la ville de Kolwezi en particulier comptent plusieurs ressortissants sud-africains qui travaillent dans les entreprises minières.

par ailleurs, M. Richard Muyej Mangez Mans, a procédé vendredi à l’inauguration d’un bâtiment scolaire de l’Institut Technique Industriel de Manika (ITIMA) à Kolwezi. Ce immeuble d’un étage composé des trois salles de classe et des bureaux a été réhabilité par un entrepreneur local grâce à un partenariat de la Coopération technique Belge (CTB) et du ministère national de l’éducation.

Les travaux de réhabilitation de cette infrastructure construite depuis l’époque coloniale ont consisté à la reconstruction des murs fissurés, au remplacement des toitures, portes et fenêtres ainsi qu’au chaulage des murs et l’équipement des classes en pupitres scolaires. ACP/Fng/Mat/May