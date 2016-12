Mission d’évaluation du chef d’état major général des FARDC à Mbuji-Mayi

Mbujimayi, 27 déc. 2016 (ACP).- Le chef d’état major général des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), le Général Didier Etumba, est arrivé lundi à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï Oriental, pour une mission d’évaluation du travail abattu par les éléments basés dans cette partie du pays.

Le général Didier Etumba qui a annoncé le but de sa mission au cours de l’entretien qu’il a eu avec le gouverneur de province, s’est dit satisfait de la qualité de travail rendu par les FARDC, dans le strict respect de leur mission de protection de l’intégrité du territoire, et de sécurité des personnes et de leurs biens.

Dans ce cadre, le général Etumba a présidé une réunion à l’intention des responsables des services de sécurité, au cours de laquelle il a été abordé la situation sécuritaire dans la province du Kasaï Oriental, particulièrement à Mbuji-Mayi et dans les territoires de Kabeya Kamwanga et de Miabi.

Sa mission à Mbuji Mayi inaugure une tournée qui le conduira dans les différentes provinces de la RDC, renseigne-t-on. ACP/Mat/Wet