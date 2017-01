Une mission humanitaire dans le Tanganyika pour évaluer les besoins des personnes déplacées

Kinshasa, 25 Janv. 2017 (ACP).- Une mission humanitaire effectue, du 23 au 28 janvier, une visite de travail dans la province du Tangayika pour y évaluer les besoins des personnes déplacées, a annoncé, mercredi, Mme Florence Marshal, porte-parole de l’équipe-pays des Nations Unies.

Selon elle, le conflit intercommunautaire qui sévit dans la province ne cesse de prendre de l’ampleur car à ce jour, les six territoires de la province sont affectés par les conséquences de ces violences. En effet, plus de la moitié sur près de 385.000 personnes déplacées, a été enregistré au cours des trois derniers mois.

Dans cette spirale de violence, a-t-elle dit, les enfants et les femmes figurent parmi les plus vulnérables. On estime que plusieurs dizaines d’enfants auraient été enrôlés dans les milices, des centaines auraient simplement perdu la trace de leurs parents, étant à la merci des groupes armés.

Mme Marshal a également affirmé que les acteurs humanitaires sont particulièrement inquiets, bien que les besoins des déplacés soient immenses dans tous les secteurs, la priorité absolue reste la protection des civils et la fourniture des besoins primaires tels que la nourriture, des soins de santé, de l’eau.

Par ailleurs, ce mouvement incessant de personnes au sein même de la province du Tanganyika et vers le Haut-Katanga fait craindre une explosion des cas de choléra et de rougeole, deux maladies qui sont devenues des défis de santé publique majeurs.

En outre, face à ce risque, une vaste campagne de vaccination lancée fin 2016 a permis de vacciner plus de 300.000 enfants contre la rougeole dans les provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga.

Le porte-parole a aussi indiqué que depuis lundi, OCHA, le Programme alimentaire mondial (PAM), le HCR et d’autres organisations humanitaires effectuent une mission d’évaluation dans les territoires de Manono (Tanganyika), Mitwaba et Pweto (Haut-Katanga) afin d’évaluer les besoins des déplacés et de coordonner la réponse humanitaire entre les deux provinces. ACP/ZNG/Wet