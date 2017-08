La mission onusienne en RCA lance une campagne de sensibilisation sur la paix dans le pays

Kinshasa, 05 Août 2017 (ACP).- La Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) en partenariat avec le gouvernement de la République centrafricaine a lancé vendredi à Bangassou, au sud est du pays, une caravane de la Paix, et de la réconciliation nationale, a rapporté samedi l’APA.

Cette caravane consiste à organiser des missions dans toutes les régions de la République Centrafricaine pour sensibiliser la population sur la paix, la réconciliation et le vivre ensemble.

Les membres de cette caravane sont composés du gouvernement, des députés de la région, la société civile et la plateforme des confessions religieuses.

Pour la Représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et coordonnatrice humanitaire, Najat Rochdi, s’exprimant sur la radio des Nations Unies en RCA, Guira FM, « la réconciliation et la cohésion sociale ne dépendent pas uniquement des groupes armés, je puis vous assurer que toutes les communautés que j’ai rencontrées à chacune de mes visites, il était évident qu’il y avait une soif de paix, une soif de tranquillité et une soif d’arrêter avec tout ça».

Cette initiative est prescrite dans le cadre de la promotion de la paix dans le pays afin de déterminer l’aspiration du peuple pour la paix en RCA. ACP/Fng/Bsg/May