Une mission du Programme d’appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo en séjour de travail en RDC

Kinshasa, 06 Août 2017 (ACP).- Une mission de la coordination régionale du Programme d’appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo (PACEBCo) séjourne à Kinshasa pour une mission jusqu’au 21 août 2017 en République Démocratique du Congo, dans le cadre des activités sanctionnant la clôture de ce programme, a annoncé son Coordonnateur, Nditifei Domana, dans une correspondance adressée au ministre de l’Environnement dont la copie est parvenue dimanche à l’ACP.

Selon la source, outre la ville de Kinshasa, la mission se rendra à Lwiro au Sud-Kivu, à Eala et à Lomako dans la province de l’Equateur où la coordination régionale procédera à la rétrocession des ouvrages et équipements acquis dans le cadre de la mise en œuvre du PACEBCo.

Parmi ces ouvrages figurent trois centres d’études et de recherches écologiques (Lwiro, Eala et Lomako), six centres multifonctionnels Tondo, ltébéro et Kamituga (Sud-Kivu), Vitshumbi (Nord-Kivu), Basankusu et Bong andanga (Tshuapa), trois bureaux des antennes locales du PACEBCo à Basankusu, Goma (Nord-Kivu) et Bukavu (Sud-Kivu).

En plus de ces ouvrages, la dotation couvre les équipements destinés aux éco gardes des différents parcs de la RDC, les équipements didactiques de l’école de Bengamisa, le mobilier de bureau, le matériel informatique, le réseau informatique avec accès à l’internet par VSAT et un système d’énergie électrique complet à plaques solaires.

Tous ces ouvrages seront rétrocédés au Ministère en charge de l’Eau, des Forêts, du Développement Durable et de l’Environnement, conformément au schéma de rétrocession adopté par la CEEAC. La rétrocession des centres d’études et de recherches écologiques de Lwiro, Lomako et Eala sera précédée d’une réception technique en présence des autorités politiques et administratives de la RDC, notamment du service en charge des aires protégées.

Un atelier de capitalisation des résultats et acquis dudit programme organisé du 10 au 12 mai dernier à Kinshasa, avait annoncé la rétrocession des ouvrages et équipement précités aux autorités de la RDC et du Rwanda, rappelle-t-on. ACP/ BSG/JGD