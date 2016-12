La mission régalienne de la Police nationale congolaise rappelée aux hommes de troupes à Goma

Goma, 28 Déc. 2016(ACP).- Le stade Afya de Goma a servi, mercredi 28 décembre, de cadre à une parade générale animée à l’intention des hommes des troupes du Commissariat provincial du Nord-Kivu, Général Vital Awashango Umiya qui tenait à rappeler aux uns et aux autres les missions régaliennes de la Police nationale congolaise.

Tout en félicitant et en encourageant les éléments pour le travail abattu tout au long de cette année finissante, le commandant de la PNC au Nord-Kivu en a rappelé à la discipline, mère des armées. « La population du Nord-Kivu n’a plus besoin de la violence moins de l’intox », a rappelé le Commissaire divisionnaire adjoint Awashango Umiya qui faisait allusion à l’intox momentanément marquée par le refus, en ville de Goma, des quelques coupures des Francs congolaise.

Le commissaire provincial s’est insurgé contre toute forme d’intoxication Vital avant d’appeler tout un chacun à faire bien son travail au seul service de la population, bénéficiaire premier de la protection de la Police.

Il a ainsi soulevé les quatre (4) axes spécifiques pour l’année 2017 qui pointe à l’horizon, entre autres « la non violence, la protection de la population civile et de ses biens, la gestion participative de l’ordre publique ainsi que le respect des biens publics et privés ».

Le Chef de la Police au Nord-Kivu faisait référence au refus de quelques billets de banques, une intox sans origine qui a été fortement démentie par le Directeur provincial de la Banque centrale du Congo (BCC). ACP/Zng/May