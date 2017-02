Mission du représentant légal de la CBCO à Boma

Boma, 09 Fév. 2017 (ACP).- Le Secrétaire général et représentant légal de la Communauté batiste du Congo Ouest (CBCO), révérend Fidèle Bavuidinsi Nsenga, a séjourné mardi à Boma dans le cadre d’une mission de travail dans sa communauté locale, a-t-il indiqué à l’issue de son entretien avec la maire de la ville, Marie Josée Niongo Nsuami.

Le séjour du représentant légal de la CBCO à Boma entrait dans le cadre d’une visite administrative prévue du 4 au 8 février dans les districts ecclésiastiques et les églises locales du Kongo Central. Après Boma, le révérend Fidèle Bavuidinsi Nsenga, et sa suite se sont rendus à la cité côtière de Muanda et dans le Mayumbe pour une mission analogue. ACP/Fng/Kayu/JGD