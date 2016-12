Les missions de l’Inspection générale de la police expliquées à la presse de Kisangani

Kisangani, 27 Déc. 2016 (ACP).- Le commissaire supérieur principal de la Police Nationale Congolaise « PNC » et chef d’antenne provincial de l’Inspection générale (IG) pour l’ex – Province orientale, César Mubalamanavano, a expliqué le wwek – end dernier au cours d’un entretien avec l’ACP, la genèse, les missions et l’organisation de l’IG de la police.

Créée conformément à la loi organique du 13 Août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police nationale congolaise, l’IG est une des cinq (5) structures de la PNC. Elle s’occupe du contrôle, de l’audit, de l’enquête et de l’évaluation des services de la PNC relevant du ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions, a-t-il indiqué.

Le commissaire supérieur principal a ajouté que cette structure a pour mission de veiller à l’application stricte des lois et règlements de la République par le personnel de la Police nationale congolaise ainsi que des directives et instructions relatives à son fonctionnement.

L’évaluation du respect des droits fondamentaux, des droits de l’homme et de la protection des libertés individuelles et collectives par les Policiers, dans l’exercice de leur fonction, est également une tâche dévolue à l’IG, avant d’ajouter le contrôle de la gestion rationnelle des ressources humaines et de l’application du principe genre dans les nominations et affectations au sein de la police nationale ; le contrôle et l’évaluation de la formation, le contrôle de la mise en œuvre du code déontologie de la police nationale congolaise.

Au niveau provincial l’IG comprend le chef d’antenne, un chef d’antenne adjoint, trois (3) pools au service technique et deux (2) départements au service d’appui, a-t-il conclu.ACP/Mat/Wet