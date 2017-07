MK-Dauphin Noir et RCK-Lupopo mardi pour la 3ème journée de la 53ème Coupe du Congo de football masculin

Kinshasa, 10 juillet 2017 (ACP).- L’affiche présente les matches FC MK (Kinshasa) – AS Dauphin Noir (Goma) à 13h30’ et RCK (Kinshasa) – fc Saint Eloi Lupopo (Lubumbashi) à 15h30’, mardi au stade Joseph Kabila, à Kindu, dans le cadre de la 3ème et dernière journée du groupe B du tour final de la 53ème Coupe du Congo de football masculin. Les deux explications valent leur pesant d’or dans la mesure où elles détermineront les clubs qui accèderont en demi-finales.

Rangers défait par Vutuka (2-3) au cours d’un match mouvementé

Lundi, au même endroit, l’AC Rangers, champion de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN), a été défait par l’AS Vutukla de Kikwit par 2-3, au cours d’un match en retard mouvementé comptant pour la 2ème journée du groupe A.

Bossu Osali (38ème) a ouvert la marque pour les « Académiciens » kinois. Mais, Kalunga Taty (65ème) a rétabli l’équilibre des chiffres, rompu par Mpiana Mokindu (71ème) qui a redonné l’avantage à l’AC Rangers. Les porteurs des maillots vert et noir kikwitois ont de nouveau égalisé par Mampaka Buetusia (82ème sur penalty). Profitant de la situation, le même Mampaka (89ème) a inscrit le but de la différence, celui du 2-3. Il est à noter que les joueurs Muekama, Bossu, Tusila et Ngandu de l’AC Rangers ont été expulsés par l’arbitre Pierre Kibingo.

Une victoire saluée par l’entraîneur Jean Kiwa de l’AS Vutuka mais pas par son collègue de l’équipe kinoise, déçu par l’arbitrage.

Toutes affaires cessantes, le comité d’organisation dirigé par le 1er vice-président de la FECOFA, Donatien Tshimanga, a décidé de suspendre l’arbitre Pierre Kibingo Numbi pour 12 mois, conformément au Code disciplinaire.

Lupopo défait Dauphin Noir (4-3)

Dimanche, dans les mêmes installations sportives, en match de la 2ème journée du groupe B, le FC Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi a défait l’AS Dauphin Noir de Goma sur le score de 4-3.

En deuxième match, du même groupe – composé des équipes éliminées de la phase de groupes du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) -, le RC Kinshasa a partagé avec le FC MK, également de Kinshasa, sur maque de 1-1. Buts de Wane Leba (9ème) pour le FC MK contre celui de Ntumba Libinza (30ème) pour l’équipe des « Bana Delvaux »

La victoire des Cheminots de Lubumbashi les remet dans la course pour une place au prochain tour dans un groupe où tout va se jouer lors de la 3ème et dernière journée. Ils possèdent désormais 3 points en 2 sorties et se trouvent dans la semelle du FC MK de Kinshasa 4 points en 2 matches. Ils, passent devant le RC Kinshasa 2 points et l’AS Dauphin Noir de Goma qui ferme la marche avec 1 point en 2 sorties.

Samedi, en groupe A – formé des équipes provenant des Ligues provinciales -, l’AS Maniema Union de Kindu a difficilement battu l’US Panda de Likasi par 1-0, sur une réalisation d’Aloma Kashinde (76ème sur penalty). Il est à signaler que la formation de Likasi a terminé la rencontre avec 9 éléments, Patrick Mfusi et Mukoma Ndayi s’étant fait expulser.

La 3ème et dernière journée sera décisive et opposera le FC MK à l’AS Dauphin Noir et RCK au FC Saint Eloi Lupopo. ACP/FNG/Kayu/BSG/KGD