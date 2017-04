MKM et Les Anges se séparent (1-1) en division II de l’EUFKIN – Kilimani

Kinshasa, 10 avril 2017 (ACP).– L’AS MKM et le TP Les Anges se sont séparés sur le score de parité de 1-1, dimanche au terrain Ocal dans la commune de Lingwala dans le cadre de la 29ème journée du championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN) – Kilimani.

En première explication, King Sport FC a été plus fort que le SC Océan qu’il a battu par 2-1, tandis que l’US Amazone est tombé devant le FC Pro Sport sur la marque de 0-3.Ci – dessous, les autres résultats enregistrés de la même journée : Cartonnage – Boursa 2-0, LSK Sport – Aigle Royal 0-0, Glory FC – Genial Black 0-0 et New Diamant – Makis Sport 1-2. ACP/Kayu/May