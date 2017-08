Mme Lucie Bokeme Kinziunga nommée Directeur des ressources humaines à l’ACP

Kinshasa, 15 Août 2017(ACP)- Mme Lucie Bokeme Kinziunga, journaliste, a été nommée Directrice des ressources humaine (DRH), à l’Agence Congolaise de presse (ACP), aux termes d’une décision rendue public mardi 15 Août 2017 et portant restructuration de quelques directions et sous –directions de l’agence.

Par la nomination de Mme Bokeme à ce poste, le directeur général de l’ACP, Justin Kangundu Khossy, marque sa volonté de promouvoir le concept genre au sein de cet établissement public où la direction commerciale est également confiée à une femme, sans oublier d’autres cadres féminins assumant des responsabilités à la rédaction centrale de cette agence de presse. Elle sera secondée par M. Bernard Ngombo Mufuma, directeur du personnel.

Quant à la direction la direction financière, elle sera pilotée par M. Adolphe Kadima Malemba, qui sera assisté de M. Joseph Kayamba, directeur financier adjoint, M. Edmond Ndombi, sous-directeur, chargé de la trésorerie, M. Max Malombo, sous-directeur chargé de la comptabilité et M. Roger Nsasi, sous-directeur chargé du budget et contrôle.

Mme Jessica Mabimba a été confirmée à son poste de directeur commercial, M. Simon Ngunga-Se-Kutuna, ancien DRH a été permuté à la Direction d’études et projets et M. Elias Osoko Wa Shutsha, nommé directeur de l’audit interne et conseiller juridique.