Mme Mpinga exhorte les femmes à un enrôlement massif en prévision des prochaines échéances électorales

Kinshasa, 27 mars 2017 (ACP)-Mme Mpinga Mwakana , présidente nationale de la Fondation Mpinga Kasenda, Centre de l’éducation au Respect (FMIK-CER), a exhorté lundi à Kinshasa les femmes congolaises à s’enrôler massivement, en prévision des prochaines échéances électorales, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Mme Mpinga, qui s’exprimait dans le cadre du mois de la femme, a demandé à ses paires (femmes) de faire preuve d’ambition a droit, en postulant aux différents postes à pourvoir à tous les échelons et de faire bloc en votant pour les femmes pour une large et valable représentativité au sein des institutions du pays. « Les voix des femmes au profit des femmes pourront influencer la parité au regard de leur poids démographique soit 52% », a dit Mme Mpinga.

Cette ancienne responsable de la défunte « Fondation Mama Mobutu », actuelle Fondation Marie Antoinette, a plaidé pour que la femme se batte toujours dignement pour mériter sa place au sein des institutions publiques et politiques, en mettant de coté sa nature d’être féminin et le « recours au sexe » au profit de la compétence.

Le bannissement de la haine, de la jalousie, des intérêts égoïstes, du « ôte-toi que je m’y mette » et tant d’autres pratiques avilissantes peuvent concourir à la promotion de la femme jusqu’à atteindre la parité 50-50, à l’horizon 2030, a-elle indiqué. Le moment est donc venu pour la femme et la société congolaise d’acenser la compréhension et l’amour mutuels, la tolérance et le pardon afin que la parité devienne une réalité en RDC, a-t-elle souligné, tout en insistant sur la solidarité féminine.

Par ailleurs, Mme Mpinga a encouragé l’application effective de la loi qui accorde un quota de 30 % aux femmes au sein des institutions politiques. Celle-ci, selon elle, a maille à se concrétiser pour des raisons politiques.

La guerre et la peur freinent l’émergence féminine

Mme Mpinga a laissé entendre que la guerre et la peur sont parmi les facteurs qui constituent ou qui ont constitué un obstacle réel dans plusieurs coins du pays pour l’émergence de la femme, alors que son émancipation était bien partie depuis la deuxième République. Malgré cela, « notre pays est en avance en matière de parité par rapport à plusieurs autres Etats du monde , a-t-elle reconnu, encourageant les femmes à étudier davantage pour se doter d’une valeur ajoutée. Il faut décomplexer la jeune fille en l’envoyant à l’école, car, « Eduquer une femme, c’est éduquer toute une Nation », a-t-elle renchéri.

Cette femme leader s’est dite optimiste quant à l’atteinte de la parité 50-50 en 2030 en RDC, si toutes les vertus ci-haut évoquées sont prises en compte et si l’Etat met en place un plan de suivi par rapport aux décisions prises en faveur des femmes.

Un effort mixte de développement attendu

Selon Mme Mpinga , le développement harmonieux d’une famille comme cellule de base en RDC et de surcroit, celui de la Nation, nécessite la conjugaison des efforts de l’homme et de la femme. Hier, pratiquement réduite comme esclave aux travaux domestiques et champêtres, la femme moderne contribue au développement de la communauté, en exerçant les mêmes fonctions que l’homme, a-t-elle fait remarquer. Pour parvenir au développement durable, la formation, mieux l’instruction de la jeune fille demeure la voie obligée, a préconisé Mme Mpinga.

Pour démontrer l’assise de la parité depuis la création, Mme Mpinga est partie du livre de Genèse en relatant l’influence exercée par Eve auprès d’Adam jusqu’à contribuer à la multiplication de la progéniture mondiale. Si Eve n’avait pas agi tel qu’elle l’avait fait, il n’y aurait pas eu peuplement, moins encore la venue de Jésus-Christ pour sauver l’humanité. Chaque fois que la femme donne naissance après neuf mois de patience, il s’observe une ambiance de joie partout à travers le monde et une allégresse, a expliqué Mme Mpinga. Depuis lors, la femme est demeurée une bonne gestionnaire de la famille et contribue d’une façon ou d’une autre à son épanouissement.

Ancienne institutrice, qui avait terminé ses études en 1958, la présidente nationale de la FMIK-CER, a salué le courage des femmes travailleuses de son âge qui prestent encore dans divers secteurs d’activités de la vie nationale et demandé au gouvernement de leur accorder une retraite honorable.ACP/FNG/Kayu/KGD