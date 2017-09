La modernisation de l’administration publique, cheval de bataille du gouvernement du Haut-Lomami

Kamina, 07 Sept 2017 (ACP).- La modernisation de l’administration publique à travers le renforcement des capacités des cadres et agents de services de l’Etat de la province du Haut Lomami, est le cheval de bataille du gouverneur élu de cette province, le Prof. Jackson Kalenga Mwenzemi, indique le projet de société que ce dernier avait présenté devant les députés provinciaux lors de l’élection de gouverneur de province en aout dernier.

Le document précise que le gouverneur élu du Haut-Lomami compte réaliser son projet dans le secteur de l’administration publique avec le concours des partenaires traditionnels, provinciaux, nationaux et internationaux.

Le gouverneur élu du Haut Lomami, ajoute le projet de société, a rassuré que toutes les structures déconcentrées de l’administration publique, légalement établies au Haut-Lomami resteront en place et bénéficieront de l’encadrement du gouvernement provincial. Il a annoncé la création de la direction de la fonction publique provinciale et le comité provincial de pilotage et de suivi de la mise en œuvre de la décentralisation, renchérit le document.

Les ressources humaines, premier capital de développement du Haut-Lomami, selon Jackson Kalenga Mwenzemi

Le premier capital de développement de la province du Haut-Lomami sont les ressources humaines qui doivent être sécurisées et préservées à tout prix, selon M. Jackson Kalenga Mwenzemi, gouverneur élu du Haut-Lomami.

Il l’a dit dans son projet de société présenté devant l’Assemblée provinciale du Haut-Lomami durant la campagne électorale pour les élections des gouverneurs, dont une copie est parvenue jeudi à l’ACP.

Selon M. Jackson Kalenga Mwenzemi, sa vision projette d’appuyer la police, l’armée, les services de sécurité et de migratoire et la justice en vue d’assurer la sécurité du capital humain. Il a envisagé de instaurer la paix, l’harmonie et le contrôle entre les cinq territoires du Haut-Lomami et entre les différentes communautés qui ont choisi cette province comme lieu de résidence.

Le gouverneur élu du Haut-Lomami a prévu de sensibiliser les chefs coutumiers dans la résolution des conflits coutumiers qui sont un véritable frein de développement de la province, renseigne son projet de société. Il ambitionne de décourager la culture de l’impunité et de respecter les trois pouvoirs à savoir, législatif, exécutif et judiciaire. ACP/FNG/Kayu/May/CFM