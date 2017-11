Mondial U17 : le Mali reste toujours la meilleure équipe africaine

Kinshasa, 1er nov. 2017 (ACP).- Le Mali reste toujours la meilleure équipe africaine bien qu’il n’est pas allé plus loin au Mondial U17 Inde 2017 comme en 2015 où il a atteint la finale.

Battu par le Nigéria, le Mali a terminé en Inde à la 4ème place après avoir perdu le match de classement devant le Brésil 0-2. Il confirme par cette position, son statut de meilleure équipe du continent de la catégorie.

Derrière, le Ghana s’est arrêté en quarts de finale, battu par les hommes de Joura Kemia, tant disque le Niger pour sa première participation, n’a pas été ridicule et a terminé sa course en 8ème de finale. Seule la Guinée a été sortie en phase de poules.

Le Mondial U17, Inde 2017 appartient désormais au passé avec la victoire samedi, d’Angleterre (5-2) devant l’Espagne en match de finale. Un tournoi très prolifique qui a battu le record de buts depuis 2013.

Les buts et les trophées

Inde 2017 a été très prolifique en buts. Les différentes attaques ont scoré à 183 reprises, alors que le record de buts inscrits dans l’épreuve remonte à 2013, avec 172 réalisations.

Palme de la meilleure attaque aux joueurs Three Lions, auteur de 23 réalisations. Le Mali de son côté, est l’équipe qui a plus frappé au but avec 184 tirs pour 16 buts marqués.

Comme à chaque tournoi du genre, il y a eu des distinctions et trois autres trophées ont été décerné en dehors de la coupe remise au champion :

Balon d’or adidas pour le meilleur joueur: Philip Foden (Angleterre)

Soulier d’or adidas pour le meilleur buteur: Rhion Breweter 8 buts (Angleterre)

Equipe Fair-Play: Bresil. ACP/YWM/BSG/Wet