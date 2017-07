Mongala : établissement de l’état des lieux des institutions provinciales

(Jean Busuku, envoyé spécial)

Lisala, 21 juillet 2017 (ACP).-M. Makasi Baseke Yogo, ministre provincial de l’Intérieur, Ordre public, Décentralisation et Affaires coutumières, représentant le Gouverneur de la province de la Mongala en mission, a lancé l’atelier d établissement de l’état des lieux des institutions et de leurs administrations depuis le démembrement en présence de la délégation interministérielle venue de Kinshasa.

Il à salué l initiative prise par le gouvernement central en vue de se rendre compte des nombreuses difficultés dans lesquelles la province de la Mongala travaille. Il à émis le vœu de voir l’état des lieux proposer des solutions idoines pour que l’État central puisse mettre l’ensemble de la province de la Mongala en général et le chef-lieu de la province, Lisala, être dans les meilleures conditions possibles de fonctionnement pour apporter des services de qualité à la population.

saisissant cette occasion, M. Mbo Makassa Philippart, conseiller financier du ministre de la décentralisation et réformes institutionnelles a souligné que la mission de sa délégation s’inscrivait dans le cadre l’organisation et du fonctionnement des institutions politiques de la nouvelle province en rapport avec les dispositions constitutionnelles et les lois de la décentralisation qui les régissent, s’imprégner de l’état de l’administration dont disposent la province de la Mongala et proposer les correctifs nécessaires; accompagner la province dans l’amélioration de son administration et mettre en œuvre l’harmonie entre les services déconcentrés et les services décentralisées de la province.

La finalité recherchée, a-t-il ajouté, est de mettre toutes les nouvelles provinces de la RDC dans les meilleures conditions d’exercer les compétences qui leurs sont dévolues par la constitution et préparer un plan de formation et de renforcement des capacités du personnel des administrations provinciales et locales.

Le président de l’Assemblée provinciale, Mutingiya Aimé a insisté sur le respect de la constitution à son article 204 qui reconnaît les compétences exclusives reconnues à la province pour mieux assurer son fonctionnement, estimant que le délabrement des infrastructures pour abriter les institutions et les ministères provinciaux et leurs administrations constitue un frein au développement de la Mongala. Il a fait allusion à cet effet, à l’urbanisation très galopante de la population à Lisala. Le gouvernement provincial de la Mongala n’a pas de bâtiment propre et fonctionne au sein de l’administration de la REGIDESO.

ACP/Kayu