Chaque mort de plus due au virus de la rage devrait constituer un cas de conscience

Kinshasa 28 sept. 2017.- Le ministre provincial en charge des affaires foncières, de l’agriculture et du développement rural, Magloire Kabemba Okandja, a déclaré que « chaque mort due au virus de la rage devrait interpeller notre conscience ».

Le ministre a fait cette déclaration, jeudi, à l’occasion de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre la rage, organisée par son ministère dans la commune de Kasa-Vubu, à Kinshasa en présence des membres de l’Association des médecins et techniciens vétérinaires du Congo (AMVC), des étudiants futurs médecins et techniciens vétérinaires, des professeurs des facultés de médecine vétérinaire et des représentants de différents partenaires nationaux et étrangers.

Il a souligné que la RDC dispose, à ce jour, de tous les outils nécessaires susceptibles d’éradiquer la rage, avant de noter que la vaccination des animaux vecteurs du virus est une stratégie efficace qui exige une organisation d’une campagne de vaccination antirabique systématique sur toute l’étendue de la Ville en vue d’atteindre le niveau de rage zéro d’ici l’an 2030.

Selon le ministre Kabemba, une vaste campagne de sensibilisation aux dégâts causés par le virus de la rage sera lancée, le 10 octobre prochain à Kinshasa, en vue de mobiliser des ressources financières conséquentes pour une autre opération de vaccination à grande échelle prévue l’année prochaine sur toute l’étendue de la capitale.

Auparavant le président du conseil urbain de l’ AMVC, Benjamin Salumu, avait rappelé que le thème retenu cette année « Niveau de rage zéro d’ici l’an 2030 » était à la fois une suggestion, une interpellation et une invitation à tous pour « participer activement à l’éradication de la rage ». L’organisation des activités de sensibilisation et d’information du public tombe à point nommé pour rompre le cycle de transmission d’une pathologie classée dixième parmi les maladies mortelles, a t-il dit, soulignant que la rage tue 550 000 personnes chaque année dans le monde, soit 1 décès toutes les dix minutes, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Cette journée a été marquée par des exposés axés notamment sur le contrôle de la rage, le nouveau test de diagnostic rapide, les facteurs favorisant la propagation de la rage, l’évaluation des risques liés à l’exposition de la rage chez les abatteurs et la problématique de la surveillance de la rage canine en RDC. ACP/Kayu/KGD