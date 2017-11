Motema Pembe-V. Club repoussé au lundi 20 novembre à la LINAFOOT

Kinshasa, 14 Nov. 2017 (ACP).- Le match DC Motema Pembe-AS V.Club de la 3ème journée du 23ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), zone Ouest, initialement prévu le dimanche 19 novembre, est repoussé au jour suivant, à 15h30’, au stade des Martyrs.

Le calendrier modifié présente également les matches ci-après :

Zone Est – samedi 18.11.2017 au stade de la Concorde, à Bukavu, OC Muungano-OC Bukavu Dawa ; zone Centre-Sud – jeudi 16.11 au stade Kibasa-Maliba, à Lubumbashi, AC Dibumba-CS Don Bosco ; samedi 18.11 au stade Tshikisha, à Mbuji-Mayi, FC Océan Pacifique-JS Groupe Bazano ; lundi 20.11 au stade Kibasa-Maliba, FC Saint Eloi Lupopo-AC Dibumba ; mardi 21.11 au stade des Jeunes, à, Kananga, US Tshinkunku-CS Don Bosco ; samedi 25.11 au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, à 13h30’ FC Lubumbashi Sport-AC Dibumba et à 15h30’ CS Don Bosco-SM Sanga Balende ; dimanche 26.1 au stade Kibasa-Maliba, JS Groupe Bazano-US Tshinkunku

Mazembe et Lupopo aux commande

Le TP Mazembe et le FC Saint Eloi Lupopo sont aux commandes de la zone Centre-Sud, à l’issue de la 1ère journée, avec les succès récoltés respectivement devant l’Ecole de Football KFA par 2-0, lundi au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, et le FC Lubumbashi Sport par 2-1, dimanche au stade Frédéric Kibasa-Maliba de la commune de la Kenya.

Résultats et buteurs de la journée inaugurale de la zone Centre-Sud :

Dimanche 12.11.2017 FC Océan Pacifique-US Tshinkunku 1-1, buts de Mpia Bola (46e) pour Tshinkunku et Lukoji (57e) pour l’équipe adverse ; SM Sanga Balende-AC Dibumba 1-1, réalisations d’Adeba Matondo (11e) pour Dibumba et de Musema (44e) pour les sang et or ; FC Saint Eloi Lupopo – FC Lubumbashi Sport 2-1 buts de Jerry Ekolo (5e) et Alidor Kayembe (42e) pour Lupopo, réduction du score par Kabasele Makanda (74ème sur penalty) ; lundi 13.11 CS Don Bosco-JS Groupe Bazano 1-1, réalisations de Mwini Dibundu (6e) pour Don Bosco et Kabange Twite (34e) pour la JSGB ; TP Mazembe-Ecofoot KFA 2-0, buts de Ben Malango (10ème, 89ème).

Il est savoir que l’AC Dibumba a sollicité que tous ses matchs prévus à Kananga au stade des Jeunes de Katoka soient délocalisés pour Lubumbashi. Ce qui justifie la programmation de son match contre le CS Don Bosco pour jeudi 16 novembre au stade Kibassa et non plus le lundi 20 novembre.

Quant à la rencontre Ecofoot KFA-Sanga Balende, prévue le samedi 18 novembre au stade TP Mazembe d la commune de Kamalondo sera certainement, remis parce qu’à cette date ce sera réquisitionné par la Confédération africaine de football (CAF) pour la reconnaissance du terrain par SuperSport United FC. L’équipe sud-africaine y livrera le matcha ller de la finale de la 14ème Coupe de la Confédération contre le TP Mazembe, le dimanche 19 novembre. ACP/FNG/Mat/JGD