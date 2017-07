Motema Pembe/Bikira élimine Attaque Sans Recul à la 10ème Coupe du Congo de football féminin

Kinshasa, 2 juillet 2017 (ACP).- Le DC Motema Pembe/Bikira de Lubumbashi a éliminé Attaque Sans Recul de Mbuji-Mayi aux tirs au but 4-3, 2-1 à l’issue du temps réglementaire, jeudi au stade Père Raphaël, en match retour de la phase finale de la 10ème Coupe du Congo de football féminin.

A l’aller, les deux équipes s’étaient séparées sur le même score de 2-1 mais, cette fois-là, en faveur d’Attaque Sans Recul, champion en titre. Fwamba (14ème) et Masanga (50ème) ont été les buteuses du Dcmp/Bikira, tandis que Kipoy (35ème) l’a été pour Attaque Sans Recul.

En deuxième rencontre, Bafana Bafana de Lubumbashi a une fois de plus surclassé Avenir de Kinshasa sur le même score qu’à l’aller 5-2, grâce à un triplé de Kianda Banza (12ème, 80ème 88ème) et un doublé de Joëlle Mwanda (42ème, 61ème), Yasongogama Makala (9ème) et Lau (65ème) sauvant l’honneur pour Avenir de Kinshasa.

En dernier ressort, Etoile du Matin de Bukavu, en dépit de son infériorité numérique, a marché sur Etoile du Matin de Kinshasa sur la marque de 5-0, grâce à des buts de Nela Luyimana (12ème), Rachelle Kadogo (35ème), Joëlle Kuzinda (57ème, 79ème) et Neema Mazombo (66ème). ACP/FNG/Mat/Kgd