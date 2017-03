La MP exhorte le Rassemblement à présenter sa liste de candidats Premier ministre au Chef de l’Etat

Kinshasa, 27 mars 2017 (ACP) La Majorité présidentielle (MP) a appelé lundi le Rassemblement de l’Opposition à présenter un éventail de trois noms de candidats Premier ministre au Chef de l’Etat pour la nomination, en vue de permettre à la centrale électorale d’élaborer son calendrier électoral.

« Nous leur demandons de convoquer une réunion formelle pour discuter du profil des personnes à proposer et de revenir à la raison », a déclaré le vice Premier ministre, ministre de l’Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, au cours d’un point de presse au Kempiski Fleuve Congo Hotel.

La rencontre était animée par la délégation de la MP aux négociations directes menées sous les offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo, à quelques heures de la clôture programmée de ces assises.

« Malgré le consensus, la démarche d’encadrement de la CENCO demeure laborieuse, les uns et les autres se rejetant la responsabilité », a affirmé le chef de la délégation, Aubin Minaku, président de la chambre basse du Parlement et secrétaire général de la MP.

Le mode désignation et de nomination du Premier ministre, le choix de la personnalité devant présider le Conseil national de suivi de l’Accord du 31 décembre 2016 ainsi que le rôle et le mandat de la CENCO ont été épinglées par la délégation comme les points d’achoppement à l’application de l’Accord et à la signature de l’Arrangement particulier.

La MP, qui veille à ce que le Chef de l’Etat puisse jouir de ses prérogatives constitutionnelles, appelle le Rassemblement à l’humilité, au respect mutuel et des institutions de la République, en commençant par le Président de la République qui nomme le Premier ministre.

Le Rassemblement s’en tient à un seul nom à proposer au Chef de l’Etat alors que la famille politique du Président de la République affirme avoir mis de l’eau dans son vin en passant de 10 à 3 noms à proposer au Père de la Nation pour nomination après consultations avec le Rassemblement.

La Majorité récuse Pierre Lumbi au CNSA

La délégation de la MP a rejeté la personne de Pierre Lumbi à la tète du Conseil national de suivi de l’Accord du 31 décembre 2016. Tout en se déclarant non candidat à ce poste qui a un impact réel sur le fonctionnement des autres institutions en cette période préélectorale, elle exige la désignation d’une personnalité ayant le consensus de toutes les composantes. Pour la MP, « le président de cette institution devra avoir le quitus de toutes les composantes », a déclaré Aubin Minaku.

Abondant dans le même sens, le vice Premier ministre Emmanuel Ramazani Shadari a indiqué que M. Pierre Lumbi ne répond pas au profil exigé de la personnalité ayant combattu longtemps dans l’Opposition à l’image de feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. La MP rappelle que ce poste avait été confié en son temps à feu le président de l’UDPS pour honorer son combat politique et non au Rassemblement.

S’agissant toujours du CNSA, la MP a stigmatisé la tentative de la CENCO de se faire passer pour le conseiller de cette institution étatique avant d’accepter un rôle d’observateur, alors que la famille politique du Chef de l’Etat souhaitait que la CENCO soit membre à part entière du Conseil.

A propos de la légitimité des institutions, la MP affirme que l’Accord du 31 décembre 2016 ne confère pas de légitimité. « C’est la Constitution dans ses articles 70,103 et 105 qui la confère », estime pour sa part Me Nkulu Kilombo, qui soutient que l’Accord de la Saint Sylvestre contribue à régler un problème politique né du défaut d’organisation des élections.

Concernant les mesures de décrispation sollicitées par l’Opposition, le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba a rappelé les diverses actions engagées dans ce sens depuis le démarrage des négociations avec Tshisekedi pour la libération des prisonniers y compris des cas emblématiques qui ont bénéficié de l’abandon des poursuites judiciaires et ont été libérés.

Le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga a évoqué le cas des stations audiovisuelles ayant fait l’objet de mesures conservatoires et qui ont été autorisées à fonctionner à nouveau. « Nous souhaitons que l’Accord soit vite signé pour que la CENI puisse publier son calendrier et que nous allions aux élections à tous les niveaux », a déclaré le chef de la délégation, Aubin Minaku.ACP/FNG/Kayu/KGD