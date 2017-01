La MP satisfaite de la signature de l’accord sous les auspices de la CENCO

Kinshasa, 03 janv. 2017 (ACP).- La Majorité présidentielle (MP) se dit satisfaite de la signature de l’accord intervenue le 31 décembre 2016 entre les différentes forces politiques et sociales du pays, sous les bons offices de la CENCO, indique un communiqué de la MP rendu public mardi, à l’issue d’une réunion du bureau politique élargi aux délégués au dialogue de la CENCO.

Le porte-parole de la MP, Alain André Atundu, a fait savoir que tout en se félicitant de la signature dudit accord, sa plateforme politique déplore cependant le déficit d’inclusivité dans le compromis trouvé sous les bons offices de la CENCO.

La famille politique du Chef de l’Etat se dit, par ailleurs, disposée à soutenir la mise en application des dispositions de cet accord et encourage la poursuite des efforts et des contacts en direction des non signataires, pour une inclusivité globale.

Conformément à l’accord du 31 décembre 2016, souligne le communiqué, la MP réitère sa disponibilité à appliquer les dispositions dudit accord dans le respect de la lettre et de l’esprit de la Constitution et des lois de la République.

Elle s’engage en outre à poursuivre les discussions en vue de la signature de l’arrangement particulier prévu dans l’accord du 31 décembre 2016. ACP/Mat/JGD/Fmb