Le MSR salue l’implication du Chef de l’Etat dans les obsèques d’Etienne Tshisekedi

Kinshasa, 09 Fév. 2017 (ACP).- Le Mouvement social pour le renouveau (MSR) a salué l’implication du Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange et de son gouvernement dans la prise en charge total des obsèques de l’ancien Premier ministre Etienne Tshisekedi, a indiqué le charge de l’organisation et implantation de ce parti politique, Raphael Luhulu Lunghe, au cours d’un entretien jeudi avec l’ACP.

Pour M. Luhuhu, cette contribution du Président de la République prouve sa reconnaissance aux mérites de l’illustre disparu qui a travaillé pour le pays, soulignant qu’Etienne Tshisekedi meurt avec un ensemble d’éléments qui nous servent de repères dans la sagesse sociale.

Aussi, a-t-il ajouté, le MSR reconnait que le président de l’UDPS est un visage de trop connu pour son radicalisme et sa constance politique ayant poussé feu le Président Mobutu à accepter l’instauration de la démocratie en RDC.

Le MSR, a dit M. Luhulu, partage cette douleur avec sa famille biologique, l’UDPS qui a connu un coup dur par cette perte, notant qu’Etienne Tshisekedi avait, dans son combat, privilégié l’intérêt du peuple congolais avec son slogan « e peuple d’abord». Il a recommandé aux militants de l’UDPS de le retenir et de le mettre en application. «L’intérêt du peuple, c’est aussi le respect de ses droits et le respect des droits des autres et même l’observance de ses propres devoirs en tant que militant d’un parti politique», a-t-il dit, avant de les appeler à cultiver la tolérance.

A une question sur l’accord de la Saint Sylvestre, M. Luhulu a fait savoir que la mort de Tshisekedi ne va pas influer sur l’accord qui vise l’intérêt supérieur du peuple, précisant, par ailleurs, que les évêques ont assuré que la signature des arrangements particuliers interviendra à leur retour de Genève en Suisse.

Selon lui, la sagesse africaine recommande en ce genre des circonstances et pour le respect des morts, de suspendre les activités jusqu’à l’enterrement de l’illustre disparu. Il en appelle aux membres de l’UDPS d’honorer la mémoire de leur président par l’organisation des funérailles dignes de son nom dans la paix et dans le calme avant de présenter ses condoléances à l’UDPS et à sa famille biologique. ACP/FNG/Kayu/JGD