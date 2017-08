Muhammadu Buhari préside son premier conseil des ministres

Kinshasa, 30 Août 2017 (ACP).- Le Président nigérian Muhammadu Buhari a présidé mercredi son premier conseil des ministres depuis son retour de Grande-Bretagne le 19 août dernier, pays où il a séjourné plus de trois mois pour des raisons médicales, ont rapporté des médias officiels locaux.

Après une première hospitalisation à Londres entre janvier et mars, le dirigeant nigérian, qui est âgé de 74 ans, était retourné le 7 mai en Grande-Bretagne pour des traitements supplémentaires. On ignore de quelle maladie souffre le Président, qui a passé plus de temps en Grande-Bretagne qu’au Nigeria depuis le début de l’année. Sa participation à un premier conseil des ministres la semaine dernière avait été annulée, ce qui avait soulevé de nouvelles interrogations sur son état de santé. ACP/Kayu/JGD/FMB/KJI