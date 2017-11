La  musique et la danse : des moyens pour susciter le goût du  leadership féminin

Kinshasa, 09 Nov. 2017 (ACP).- La musique et la danse sont des moyens auxquels on peut recourir pour susciter le goût du leadership chez la gente féminine, a indiqué jeudi à Kinshasa la coordinatrice du Corps des regroupements des femmes congolaises pour l’émergence de la parité (COREFECEP), Régine Ayowa, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Mme Ayowa, qui a déploré que les chansons et les danses obscènes ternissant l’image de la femme, à travers la publicité et les médias, soient courantes dans la vie quotidienne à Kinshasa, a estimé que le ministère de la Culture et Arts a un grand rôle à jouer dans la conception des programmes culturels valorisant la dignité de cette dernière.

A ce sujet, Mme Ayowa a proposé à ce ministère une analyse sur la thématique « Genre et culture », afin que l’image de la femme ne puisse pas être vénérée pour son sexe mais pour ses atouts qui font d’elle « un être à part entière, moins forte physiquement que l’homme, mais trop forte moralement et capable de beaucoup de chose ». ACP/Kayu/Wet