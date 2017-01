La musique de l’ASBL SIDANCE au service de la prévention contre le VIH/Sida

Kinshasa, 18 janv.2017 (ACP).-L’Institut Français de Kinshasa(IFK) accueille dans les tous prochains jours, une délégation de l’asbl SIDANCE en vue d’organiser une séance culturelle dans le cadre de la prévention contre la pandémie du siècle a annoncé mercredi à l’ACP, Didier Mukalayi, coordonateur de cette association lors d’un entretien.

La SIDANCE associe la danse traditionnelle, le Hip Hop ainsi et la Salsa pour véhiculer un message de prévention contre le Sida. Il a indiqué par ailleurs que le directeur artistique Patrick Kakala et les musiciens de Sidance seront mis à profit pour accompagner les danseurs de la musique traditionnelle du Hip Hop et de salsa.

Dans l’asbl Sidance, a dit Didier Mukalay, la danse est considérée comme le vecteur de message de sensibilisation à destination de tous, singulièrement des adolescents et des jeunes de deux sexes en vue d’éviter les contacts à haut risque avec divers partenaires, avant de démontrer l’incapacité des personnes atteintes à user de leur talent inné afin de contribuer au processus de développement national et à l’émergence de la RDC à l’horizon 2030. ACP/Zng/May