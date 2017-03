Mutualiser les efforts pour juguler le M23 et les groupes armés

Kinshasa, 05 mars 2017 (ACP).- L’ambassadeur et représentant spécial du président de la Commission de l’Union Africaine (U.A) en RDC, M. Abdou Abarry a appelé les pays africains à mutualiser et à conjuguer leurs efforts pour juguler le M23 et les autres groupes armés, au cours d’une séance de travail, samedi, à l’état-major général des FARDC avec le ministre de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion, Crispin Atama Tabe Mogodi.

En sa qualité de garant de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs, l’UA s’est engagée à travailler en symbiose et en synergie avec la RDC dans les domaines politique, économique et sécuritaire, a-t-il souligné.

Le diplomate africain a rappelé le bienfondé du dialogue initié par la RDC en communion avec l’UA et qui se poursuit par la médiation de la CENCO, soulignant que cet élan nécessite la recherche des voies et moyens de mettre fin, de manière définitive, à l’existence de ce mouvement rebelle et d’autres points rouges, car leur présence a un impact négatif sur la population.

Abdoul Abarry s’est en outre félicité de la réaction du ministre de la Défense nationale qu’il a qualifiée de positive en promettant de transmettre ses préoccupations à la hiérarchie de l’UA.

Le ministre de la Défense avait auparavant reçu le même jour le Chargé d’Affaires intérimaire de l’ambassade de Belgique en RDC, Stéphane Mund, accompagné de l’attaché de défense, le colonel Stève Vermeer.

Il a ensuite rencontré Nicolas Jacquemin, un des hauts responsables des entreprises de fabrication des aéronefs « AIRBUS » et des Hélicoptères d’assaut. Rien n’a filtré de ces deux rencontres. ACP/Zng/May