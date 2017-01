Kinshasa, 25 Janv. 2017 (ACP).- Assurer une couverture de près de 90% des problèmes de santé les plus fréquents de ses affiliés, est l’objectif principal de la Mutuelle de santé des quartiers populaires de Kinshasa (MUSQUAP).

M. Jacob Tshiyoyo, secrétaire administratif de cette mutuelle, l’a dit mercredi à Kinshasa au cours d’un échange des vues avec un journaliste de l’ACP.

Les prestations couvertes dans la ligne de MUSQUAP, a- t- il précisé, portent sur les consultations de médecine générale et spécialisée, les examens de laboratoire, de radiologie et d’échographie courants, l’hospitalisation de moins de 15 jours, l‘opération et petite et moyenne chirurgie, l’accouchement et les actes infirmiers ainsi que les prescriptions des médicaments essentiels génériques.

Il a indiqué que l’un des avantages d’adhérer à la mutuelle est celui d’offrir aux bénéficiaires la possibilité d’accéder gratuitement aux soins et médicaments couverts, moyennant le paiement de la cotisation par famille.

L’objectif de la Musquap est aussi de faciliter l’accès financier aux soins de santé des membres ainsi qu’à leurs personnes à charge moyennant, leur part de versement régulier d’une cotisation, estimée à coût réduit, a dit M. Tshiyoyo.

Il a souligné que la Mutuelle de santé de quartiers populaires de Kinshasa propose une solution solidaire et préventive à la barrière financière d’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une mutualisation des coûts de soins qui réduit sensiblement les dépenses individuelles liées à la maladie, en s’adaptant au niveau de revenu de la majorité de la population, a-t-il conclu. ACP/ZNG/Wet