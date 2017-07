Mwinyi Zahera nommé sélectionneur principal des Léopards locaux football

Kinshasa, 18 juillet 2018 (ACP) – Mwinyi Zahera a été nommé sélectionneur principal de l’équipe nationale des locaux de football, les Léopards, en prévision du match contre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville, dans le cadre des éliminatoires du 5ème Championnat d’Afrique des nations (CHAN).

L’entraîneur Mwinyi Zahera qui jouait le rôle d’adjoint du sélectionneur principal Jean Florent Ibenge dans l’équipe A, a procédé, mardi au cours de la conférence de presse tenue au siège de la FECOFA (Fédération congolaise de football association), à la publication de la liste de 25 joueurs retenus pour effectuer le stage de préparation prévu à Rabat, au Maroc. La délégation des Léopards locaux quitte Kinshasa jeudi pour se rendre dans la capitale du royaume chérifien.

Le onze national de la RDC devra négocier son visa pour Kenya 2018 à l’occasion de la double confrontation du mois d’août prochain face aux Diables Rouges de la République du Congo. Le match aller aura lieu le 11, 12 ou 13 août à Brazzaville et le match retour le 18, 19 ou 20 août à Kinshasa.

Il y a lieu de noter que Mwinyi Zahera sera assisté de Chico Mukeba Katotola David (1er adjoint), Shungu Raoul Jean-Pierre (2ème adjoint), Paulin Tokala Kombe (entraîneur des gardiens) et Papy Kimoto Okitankoy (préparateur physique).

Le staff médical est composé de : Dr. Jean-Pierre Bungu Kakala, Mata-ma-Nsasi Jean-Marie (kinésithérapeute) et Dialekua-dio-Diambu (soigneur). Mangenda Suku Swa Patrice Rainier jouera le rôle de secrétariat-intendant, SEM. Aziz Makukula celui d’ambassadeur du football congolais, Kalambay Otepa Mohamed chargé de la sécurité, Niangi Yuka Serge et Momikia Yemo comme kitmen, Angengwa Agbeme Jerry Gérard-Désiré comme officier média.

Ci-après la liste des joueurs retenus : Gardiens : 1. Matampi Vumi Ley (TP Mazembe), 2. Mabula Kinkela Dilma (DC Motema Pembe), 3. Kalambay Katembwe Auguy (SM Sanga Balende) ; défenseurs : 4. Bompunga Botuli Padou (AS V. Club), 5. Kayembe Ndotoni Christian (DC Motema Pembe), 6. Bangala Litombo Yannick (AS V. Club), 7. Mondeko Zatu Kevin (TP Mazembe), 8. Isama Mpeko Djo (TP Mazembe), 9. Amale Mukoko Dieumerci (DC Motema Pembe), 10. Ngonda Muzinga Glody (AS V. Club), 11. Ngimbi Mampangu Christian (FC Renaissance du Congo), 12. Djuma Shabani Wadol (FC Renaissance du Congo) ; médiateurs : 13. Mika Michée (TP Mazembe), 14. Gikanji Doxa-Doxa (DC Motema Pembe), 15. Munganga Omba Nelson (AS V. Club), 16. Mozeviko Veko Joël (CS Don Bosco), 17. Mande Lusiela (SM Sanga Balende), 18. Mputu Mabi Trésor (TP Mazembe) ; attaquants : 19. Ben Malango (TP Mazembe), 20. Makusu Mundele Jean-Marc (DC Motema Pembe), 21. Vinny Bongonga (DC Motema Pembe), 22. Muzungu Lukombe Chadrack (AS V. Club), 23. Kazadi Kasengu Francis (DC Motema Pembe), 24. Meschak Elia Lina (TP Mazembe), 25. Kanda a-Mukok Déogratias (TP Mazembe). ACP/Mat/Kgd