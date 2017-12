Ndjoko Sport bat Ngolu AC (2-1) à l’EUFKIN-Lipopo

Kinshasa, 07 Déc. 2017 (ACP).- Le FC Ndjoko Sport a battu Ngolu AC par 2-0, mercredi au terrain Salongo, dans la commune de Limete, en match de la 9ème journée du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Lipopo.

Au même terrain, l’AC Etomat et le CS Les As se sont séparés sur le score de parité 1-1. Les autres résultats de la même journée se présentent comme suit : FC Arc-en-ciel – FC Ague 0-0, IC Bafana – OC Dumez 3-1, TJ Forum – AJ Vainqueurs 0-3, FC Les Corbeaux de Kinshasa – AFC Selma 2-1, FC God’s OWN Team – FC Mweka 2-0, SC Limete – FC Mont Amba 0-1. ACP/FNG/Kayu/JGD