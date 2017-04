Nécessité d’augmenter les services de santé mentale accessibles aux malades en RDC

Kinshasa, 19 Avril 2017 (ACP).- Il y a nécessité d’augmenter les services de santé mentale accessibles aux malades en République Démocratique Congo (RDC) et des compétences dans ce domaine, a indiqué, mercredi, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en RDC, le Dr Allangar Yokouide, au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la Monusco à Kinshasa.

Selon Dr Yokouide qui s’exprimait en marge de la journée mondiale de la santé, il faut investir dans la santé mentale, car, malgré que les écoles de santé et les facultés de médecine forment des infirmiers et des médecins pour la prise en la charge des malades mentaux, dont la dépression, le nombre est encore insuffisant pour la RDC.

Bien qu’il y a des traitements connus et efficaces pour combattre la dépression, moins de la moitié des personnes affectés dans le monde bénéficient de tels traitements et aujourd’hui la dépression touche plus de 300 millions de personnes dans le monde avec une augmentation de plus de 18 % de 2005 à 2015, a précisé Allangar Yokouide, dans son message.

Les principales causes de la dépression peuvent se résumer par la perte d’un être cher, la pauvreté, le chômage, la rupture sentimentale, la maladie physique, l’usage nocif de l’alcool, la consommation de drogues illicites ou des situations traumatiques telles que les violences et les guerres, a-t-il dit.

La dépression est maladie qui se caractérise par une tristesse persistante, une perte d’intérêt pour les activités qui normalement procurent du plaisir et une incapacité à accomplir les taches quotidiennes.

Célébrée le 7 avril de chaque année, la journée mondiale de la santé a été placée, au cours de cette édition, sous le thème de la campagne « la dépression) et du slogan dé « pression, parlons en », a-t-on appris. La dépression est la principale cause d’incapacité à l’échelle mondiale et contribue fortement à la charge mondiale de la maladie, a-t-il conclu. ACP/FNG/ZNG/Wet