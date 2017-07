Nécessité de deux sites pour la mise en œuvre de l’écotourisme en RDC

Kinshasa, 12 juillet 2017 (ACP).- Le ministre des Tourisme Franck Mwedi Malila Apenela, a indiqué qu’il y a nécessité d’acquisition de deux sites devant abriter les centres pilotes destinés à la mise en œuvre du concept « Ecotourisme » en RDC, a appris mercredi l’ACP dudit ministère.

Selon la source, le gouvernement à travers le ministère du Tourisme compte sur l’appui de l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT), pour préserver 10% de la forêt mondiale, attirer les opérateurs du secteur, promouvoir le tourisme et protéger la biodiversité, les secteurs indépendants et capter les fonds privés et publics destinés à la protection de l’environnement.

Cette même source a indiqué que le ministre de Tourisme considère l’écotourisme comme une forme de tourisme durable plus centré sur la découverte de la nature. Il a précisé que ce type de tourisme donne des sentiments aux touristes de participer à la préservation de l’environnement.

La RDC étant le deuxième pays disposant d’une forêt tropicale mondiale après l’Amazonie, ce potentiel constitue un environnement qu’il faut protéger, a souligné le ministre qui précise que l’écotourisme permet l’édification des micros barrages, des microcentrales électriques, des centrales solaires et centrales éoliennes. « Pratiquer l’écotourisme implique le développement des activités porteuses de croissance de la population rurale.

Eu égard à sa participation, note la source, le touriste contribue en même temps à la sédentarisation des populations rurales en leurs évitant l’exode par l’immigration illégale.

Le ministre a fait remarquer le gouvernement attend de la visite du secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme lors de sa visite en RDC, la mobilisation des fonds nécessaires de la part des bailleurs des fonds pour développer le secteur touristique congolais.

Il a laissé entendre que l’écotourisme qui est, selon lui pour la promotion de l’industrie touristique congolaise, est pris en compte dans la loi sous examen à la chambre haute du Parlement. ACP/FNG/BSG/Wet/KJI