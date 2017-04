Kinshasa, 03 avril 2017 (ACP).- Les participants à la journée scientifique organisée le 01 avril par le département des lettres et civilisation françaises de la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Kinshasa (UNIKIN), ont capitalisé, dans les débats et échanges, la nécessité de disposer des « politiques linguistiques et culturelles en RDC » pour faire face à la mondialisation et favoriser le développement du pays.

Ils ont notamment proposé d’approfondir la recherche dans le domaine des langues congolaises, de déterminer le modèle de cadre linguistique à suivre dans le pays, de construire un partenariat entre les langues étrangères et nationales, de promouvoir les langues congolaises dans l’enseignement tant primaire, secondaire qu’universitaire et de créer des maisons d’édition et d’interprétation des langues nationales.

Il a été, en outre, souligné la nécessité de disposer d’une politique culturelle dynamique et de proximité, de promouvoir la diplomatie culturelle et l’animation des centres culturels par des expositions, des théâtres classiques et autres activités artistiques.

Le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, le Pr Léon Matangila, a expliqué l’intérêt pour les scientifiques d’étudier les lettres et les sciences humaines, mettant l’accent sur la formation intégrale. Pour lui, « les lettres sont le berceau de l’expression d’une université ».

Pour la planification linguistique et le développement culturel

Par ailleurs, le Pr Gabriel Sumaili Ngaye, chef de département des lettres et civilisation françaises, a proposé la création d’une culture du plurilinguisme (swahili-français-anglais) conforme à l’évolution du XXIème siècle et la formation des formateurs et interprètes de langue swahili capables d’offrir leurs services à travers le monde, en élaborant sous forme de logiciels des méthodes d’enseignement de la langue et la littérature swahili.

Il a également relevé la nécessité de respecter les variétés linguistiques locales et de s’attacher à faire acquérir aux enfants, jeunes et adultes, au travers de l’école et de l’alphabétisation, la compétence de reproduire par écrit la variété de la langue, d’encourager la mobilité géographique et professionnelle et même d’anticiper les évolutions démographiques, économiques et industrielles.

« Donner l’occasion aux opérateurs nationaux concernés par la langue de nouer des contacts productifs et des échanges permanents, créer les centres culturels , lieux de diffusion et de consommation culturelle », sont autant de recommandations formulées également par le Pr Sumaili qui a ciblé le swahili dans ses analyses compte tenu de ses spécificités.

Installation d’une chaine nationale de radiodiffusion et télévision en langues nationales

Le Pr Sumaili a par ailleurs recommandé l’installation en RDC d’une chaine nationale de radiodiffusion et télévision spécialisée dans la diffusion des programmes éducatifs et informationnels multisectoriels en langues nationales. Ce projet pourra avoir, selon lui, un impact réel sur la population.

Il a aussi proposé de développer des moyens modernes de communication axés sur les Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), de stimuler la créativité et la diffusion littéraires (orale et écrite) par l’élaboration des dictionnaires de langues nationales et la mise sur pieds des cellules de traduction des textes de portée nationale et internationale en swahili. ACP/Kayu/Wet