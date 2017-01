Nécessité de la mise en place  d’une commission de vente du patrimoine de l’ONC

Kinshasa, 25 Janv. 2017 (ACP).- L’intersyndicale des agents et cadres de l’Office National du Café(ONC) expriment la nécessité de mettre en place une commission de vente du patrimoine de l’ONC.

Ils l’ont exprimé dans la lettre de l’intersyndicale de l’ONC du 03 janvier adressée au ministre de l’Agriculture et dont copie une est parvenue mercredi à l’ACP.

Selon la source, la commission sera composée de l’employeur, de la délégation syndicale et du comité syndical des cadres et agents.

La commission qui travaillera sous l’autorité de tutelle aura pour mission : d’identifier ce qui est prévu pour la vente selon la demande de l’intersyndicale, ce qui est vendu, cibler les terrains et immeubles en cours de vente et leurs valeurs et connaitre ce qui doit rester comme patrimoine.

Le document révèle que la délégation syndicale et le comité des cadres avaient, en son temps, sollicité et obtenu de la tutelle l’autorisation de vente d’une partie du patrimoine de l’Office en vue de payer les dettes de l’INSS, payer les dettes sociales et les arriérés des salaires sui s’élèvent à plusieurs mois et de relancer les activités agronomiques.

Le souhait de l’intersyndicale est de voir la Haute Direction suspendre préventivement la vente du patrimoine ciblé et de mettre en place la commission susvisée. ACP/ZNG/Wet