Nécessité de multiplier d’écoles de formation en langues nationales en RDC

Kinshasa, 11 Nov. 2017 (ACP).- Le professeur de la faculté des Lettres à l’Université pédagogique de nationale (UPN), Félicien Kalonda, a plaidé pour que le gouvernement congolais multiplie des écoles de formation en langues nationales comme moyen pour préserver la disparition des différentes langues parlées au sein de tribus de la RDC.

Il a indiqué que le gouvernement devrait envisager l’ouverture des écoles d’apprentissage de lingala, kikongo, swahili et tshiluba et les autres langues nationales, afin de les mettre en compétition face à d’autres langues étrangères parlées actuellement en RDC, telles que le français, l’anglais et le chinois.

M.Kalonda a estimé que le gouvernement devrait penser à une stratégie visant à favoriser la formation des linguistes locaux qui se raréfient de plus en plus en RDC, à cause d’un certain désintéressement de la part de la jeunesse, soulignant que la langue constitue un véhicule inconditionnel de la culture d’un peuple. «Car la disparition d’une langue participe à la disparition de la culture et son développement au développement d’une nation », a-t-il déclaré.

Une fois promues, les langues nationales permettront à la RDC de retrouver son identité à la face du monde et de garantir la transmission de ses valeurs culturelles aux générations futures avant de décourager les parents qui se limitent à l’apprentissage des langues étrangères à leurs enfants. ACP/BSG/Kgd