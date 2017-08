Nécessité de planification des activités des sociétés savantes de chirurgie en RDC

Kinshasa, 29 Août 2017 (ACP).- par ailleurs le congrès a invité les 13 sociétés savantes de chirurgie de la RDC à la planification de leurs activités autour de l’Ordre des médecins en vue de l’appréciation de cet organe et de renforcer les formations continues surtout pour les jeunes médecins généralistes, tout en insistant sur la nécessité d’harmoniser et de revoir à la baisse le coût de ces formations continues en plusieurs pratiques chirurgicales pour augmenter les chances de participation des jeunes médecins.

Tour à tour, le Dr Beltchika, le Pr PungaMoele et le Pr Luc Mokassa, respectivement présidents de la Société congolaise de neurochirurgie, de l’Association congolaise d’urologie et de la Société congolaise de chirurgie orthopédique et traumatologique, ont dressé un bilan des activités réalisées en RDC. ACP/FNG/Mat/Wet