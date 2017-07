Nécessité de renforcement de la lutte contre les passagers clandestins à la SNCC-DRN

Kananga, 06 Juillet 2017 (ACP).– Le directeur du Département Région Nord de la Société Nationale des Chemins de fer du Congo (DRN-SNCC), Alfred Mato, a évoqué, jeudi à l’ACP, la nécessité de renforcement de la présence du Corps de surveillance (CORSU) à bord de train pour juguler le transport des passagers clandestins. Il a levé cette option à l’issue de sa visite d’inspection à la gare ferroviaire d’Ilebo, dans la nouvelle province du Kasaï, à plus de 400 Km de Kananga, en raison de manque à gagner énormes que causent ces voyageurs clandestins à la SNCC.

Alfred Mato a appelé à l’appui des opérateurs économiques à la SNCC dans la lutte contre ce fléau étant donné que la bonne santé de son entreprise est à même d’impacter positivement sur le climat des affaires au sein de la DRN où seule la voie ferrée constitue le moyen de transport le plus sûr dans la circulation des personnes et de leurs biens.

Par ailleurs, il a relevé que l’affectation des wagons sera accélérée en ce début de la campagne agricole de la saison A pour l’évacuation rapide et l’acheminement en temps réel des marchandises à destination. Bien plus, les travaux de désherbage ne seront lancés incessamment sur le tronçon ferroviaire compris entre Demba, chef-lieu du territoire du même nom et Ilebo, afin de permettre au train de rouler normalement, a-t-il noté.

Alfred Mato a, par ailleurs, noté qu’aucun wagon vide ne traine ni à Kananga, ni à Muene-Ditu, avant d’inviter la population de la DRN à se mobiliser derrière la SNCC en tant que patrimoine public dont la pérennisation des activités implique les efforts de tous. ACP/Kayu/KGD