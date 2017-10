Nécessité de sensibiliser la population congolaise aux textes de lois sur la violence basée sur le genre

Kinshasa, 16 oct. 2017 (ACP).- L’Association des femmes pour la coopération et le développement économique (AFCDE) a souligné la nécessité de sensibiliser la population congolaise aux textes de lois sur les violences sexuelles basées sur le genre (VSBG), afin de leur permettre de connaître et de défendre ses droits, au cours d’un atelier organisé le week-end au quartier Mbanza Lemba, dans la commune de Lemba, à l’intention de ses membres et ceux d’autres organisations féminines.

Me Esther Fundji, membre de la section juridique d’AFCDE, qui a inscrit cette rencontre dans le cadre du projet visant à amener les femmes à comprendre la Loi sur les VSBG, réalisé en partenariat avec plusieurs institutions, a mis l’accent sur le devoir de la population de réclamer justice lorsqu’elle se sent lésée dans ses droits.

« Ces textes législatifs ont pour objectif de combattre la violence contre les femmes et les jeunes filles, à travers la sensibilisation autour de différentes formes de violences telles que le viol, les agressions sexuelles, verbales et psychologiques », a dit Me Fundji.

Cette session de deux jours, indique-t-on, a permis aux participants d’être outillés sur les instruments juridiques nationaux et internationaux, mis à leur disposition.ACP/Kayu/Wet