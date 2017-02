Nécessité d’une application et d’une vulgarisation des textes juridiques en RDC

Kinshasa, 07 Fév. 2017 (ACP).- Les participants aux deux journées scientifiques sur le thème « droit et société », organisées par la faculté de droit de l’Université de Kinshasa(UNIKIN), ont relevé mardi la nécessité d’appliquer et de vulgariser les différents textes juridiques en vigueur en RDC pour la bonne marche et le développement du pays.

Après avoir suivi dix interventions des différents professeurs de la faculté de droit, il a été déploré, au cours de débats le manque des mesures d’application par exemple de la loi-cadre de l’enseignement national promulguée depuis février 2014 par le Chef de l’Etat, le manque de gestion efficace de l’état civil et des déchets dans la capitale.

La RDC dispose de nombreux textes dans divers domaines qui souffrent d’application et de vulgarisation auprès de la population, ont souligné les intervenants qui insistent sur l’importance d’informatiser les services et de former les agents du secteur de l’Etat civil en vue de renforcer l’intimité de la population avec le droit, notamment en matière de la santé de reproduction, de la gestion responsable de l’environnement et des libertés académiques dans les universités.

Les questions liées à l’impunité des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, au juge constitutionnel et au bloc de constitutionnalité, à la liberté de manifestation, au bail professionnel et à la décentralisation fiscale ont été également abordées au cours de ces journées.

La doyenne de la faculté de droit, Pr Marie-Thérèse Kenge Ngomba, a salué le bon déroulement de ces activités dont les défis restent à relever pour amener tout le monde, gouvernats et administrés, à respecter le droit et à le faire appliquer sans complaisance.

Elle a aussi reconnu la pertinence des différents exposés développés et la qualité des débats, soulignant la publication dans les prochains des actes de ces journées scientifiques.

Le secrétaire général académique de l’UNIKIN, le Pr Célestin Musao Kalombo qui a clôturé ces assises au nom du recteur, a apprécié les thématiques exploitées qui touchent directement à la vie nationale, démontrant qu’il y a réellement des défis majeurs à relever dans notre société.

Les résolutions de ces journées, a-t-il ajouté, doivent entre appliquées par le politique, les magistrats, les avocats, les universitaires, les activistes des droits de l’homme et d’autres pratiquants de droit pour l’avancement de la société. Il a félicité la faculté de droit pour cette activité qui entre dans le cadre de l’une des missions assignées à l’université qui est la recherche au service de la communauté.

Seule la recherche a conclu le Pr Musao, peut amener l’UNIKIN à occuper sa place d’antan qui la classait parmi les cinq meilleures universités du monde. ACP/FNG/Wet