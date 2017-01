Nécessité d’une sensibilisation accrue pour un enrôlement massif au Nord-Kivu.

Goma, 09 Janv. 2017 (ACP).- Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Norbert Kantitima Bashengizi, en séjour au Nord-Kivu, a au cours d’une séance animée ce dimanche 08 janvier dans la salle polyvalente du Full Gospel Goma, invité les différentes couches de la population à s’impliquer dans une sensibilisation accrue afin d’atteindre les 4 millions d’électeurs attendus dans cette Province.

Au cours de cette séance élargie aux membres du Gouvernement et de l’Assemblée provinciale, aux membres du comité provincial de sécurité ainsi qu’aux délégués de la société civile, le Numéro 2 de la Ceni a analysé les statistiques jusque là atteintes à mi-parcours, lesquelles statistiques sont seulement encourageantes dans la seule ville de Goma où sur les 404 mille électeurs attendus, 109.037 ont été enrôlés jusqu’à présent, soit près de 23,3%.

Des efforts conséquents restent à déployer dans les villes de Beni et Butembo 0,6% et 3,4% ainsi que dans les territoires de Beni, Lubero, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et Walikale ; des entités qui, jusque ce samedi, ont respectivement réalisé 0%, 0,3%, 0,7%, 36,1%, 0,4% et 3,1%.

« La tache revient aux acteurs politiques, aux associations membres de la société civile pour une implication suffisante dans la sensibilisation », a recommandé Norbert Kantitima qui a surtout mis un accent sur l’enrôlement massif des femmes dont la participation à la gestion de la chose publique est conditionnée aussi par un nombre conséquent d’électrices.

Tout en reconnaissant les défis sécuritaires qui restent à relever dans bon nombre de contrées non encore desservies en kits d’enrôlement, le Vice-président de la CENI a tout de même exprimé sa gratitude envers le Gouverneur Julien Paluku pour son implication dans le déploiement jusque là effectué. L’occasion faisant le larron, l’assistance en a profité pour exposer les grandes préoccupations en terme des craintes avant d’être édifiée par l’intervenant du jour pour qui la sensibilisation à l’enrôlement doit être l’affaire de tout le monde.

Première province de l’intérieur de la RDC en terme des statistiques attendues (4 millions d’électeurs soit 10 % sur toute l’étendue du territoire nationale), le Nord-Kivu figure dans l’aire opérationnelle 2 où les premiers centres d’enrôlement ont ouvert à Goma depuis le 13 décembre 2016. ACP/Kayu/Wet