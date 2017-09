Les négociants de diamant appelés à éviter les attroupements devant leurs comptoirs

Mbuji-Mayi, 09 Sept. 2017 (ACP).- Le maire de Mbuji-Mayi, Jean Paul Ntambwa Kasanzu a publié un communiqué dans lequel il appelle les responsables des différents comptoirs d’achat de diamant de son ressort, à éviter tout genre d’attroupement devant leurs bureaux ou établissements.

Le maire rappelle aux concernés que les tapages diurnes et les attroupements sont formellement interdits devant leurs comptoirs, et que tout récalcitrant subira la rigueur de la loi. En effet, des griots, groupes folkloriques et théâtrales, gymnastes et autres acrobates utilisés par les négociants dans le cadre de la publicité, chantent à tue-tête toute la journée et attirent des foules.

Le maire dénonce le fait que ces attroupements envahissent les emprises de grandes artères et provoquent souvent des accidents cardio-vasculaires à l’endroit des personnes hypertendues vivant dans la périphérie. Des observateurs regrettent le fait que plusieurs mesures prises par le maire de Mbuji-Mayi sont restées lettre mortes par manque de suivi. ACP/Kayu/JGD