New Belor lamine JOBC (6-1) à l’EUFKIN-Kilimani

Kinshasa, 18 janv. 2017 (ACP).- New Belor SC a laminé JOBS sur la marque de 6-1, samedi au terrain Adjudant Kangala, dans la commune de Bandalungwa, dans le cadre de la 18ème journée du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Kilimani.

De son côté, le FC Tout Kin s’est incliné devant le FC Barumbu par 1-2, tandis que l’AS Bana Kin et Olympic de Matonge se sont séparés sur le score vierge.

Au terrain PLC, le CS Saint Raphaël a dominé le FC Pibol par 2-0, alors que le CS Aigles Verts et l‘AS Espoir se sont neutralisés par 2-2. Ci-après les autres résultats de la même journée : Germak-Anges Verts 1-2, New Mwangaza-Trinite 1-0, Sans Malanda-Océan Bleu 0-1, Jouvence-Mabondani1-1 et Alvic-Tonnerre 0-0. ACP/Zng/May