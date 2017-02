New Belor remporte la manche aller du championnat de division I de l’UFKIN-Kilimani

Kinshasa, 15 Fév. 2017 (ACP).- New Belor, 44 points, a remporté la manche aller du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Kilimani, indique le communiqué de cette entité sportive parvenu mercredi à l’ACP.

Il est suivi de New Mwangaza, 43 points pour le même nombre de rencontres livrées. Le classement à l’issue de la 19ème journée se présente de la manière suivante : New Belor SC 44 points, New Mwangaza 43 pts, TP Alvic 42 pts, Jouvence Club 31 pts, Trinite 30 pts, Mabondani 28 pts, Anges Verts 28 pts, Saint Raphaël 27 pts, Barumbu Sport 25 pts, Olympic de Matonge 23 pts, Aigles Verts 22 pts, Espoir 21 pts, Tonnerre 20 pts, Bana Kin 19 pts, Tout Kin Sport 19 pts, JOBC 18 pts, Sans Malanda 17 pts, Germak 17 pts, FC Pibol 17 pts et KN Océan Bleu 15 points. ACP/FNG/ZNG/Wet