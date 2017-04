New Energie Liwanda prend le dessus sur Victoire (3-1) à l’EUFKIN-Malebo

Kinshasa, 24 avril 2017 (ACP).- New Energie Liwanda a pris le dessus sur le FC Victoire sur la note de 3-1, dimanche au stade Cardinal Albert Joseph Malula dans la commune de Kinshasa, en match de la 32ème journée du championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Malebo.

En première explication, le FC Tiger UTD a dominé l’AS La Grâce de Selembao sur le score étriqué de 1-0. Les autres combinaisons de la même journée ont donné les résultats suivants : AS Telema Barumbu – FC Espoir de Kalamu 2-1, AS Fueto – TP Eco Sport 2-0, OC Dream Team – AC Jomas 2-1, Etoile de Jamaïca – US Selembao 2-1, TP RJCC – EF La Sagesse 1-3, AC Lolo – AS Lobafa 1-0 et Nouvelle Génération – CS Grojeb 0-1. ACP/FNG/Kayu/May