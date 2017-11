New Generation reçoit San Antonio vendredi aux éliminatoires combinées des clubs champions zone 4 de basket-ball

Kinshasa, 02 Nov. 2017 (ACP).- New Generation de Kinshasa recevra San Antonio de la Guinée Equatoriale, vendredi à la Halle de la Gombe, en rencontre de la 5ème journée des éliminatoires combinées des clubs champions de la zone 4 de basket-ball.

En deuxième explication, Mazembe de Lubumbashi affrontera Malabo Kings de la Guinée Equatoriale. Mercredi, pour le compte de la 3ème journée, New Generation a eu raison de Malabo Kings sur la marque de 48-44 au cours d’un match époustouflant, l’équipe kinoise ayant été l’auteur d’un beau spectacle devant son adversaire équato-guinéen qui, la veille, s’était montré aguerri devant le TP Mazembe, dominé sur le score de 63-48. Il est à retenir, toutefois, qu’en trois sorties, Mazembe a glané deux victoires, New Generation une victoire, Malabo Kings une victoire.

Jeudi, chez les dames, l’AS V. Club de Kinshasa a disposé du DC Motema Pembe de Lubumbashi sur la note de 57-50. Le même après-midi, en derby équatoguinéen, chez les messieurs, pour le compte de la 4ème journée, San Antonio a eu raison de Malabo Kings par 70-65.

Par ailleurs, deux pays seulement sur les huit qui composent l’Afrique Centrale ont répondu présents à ce rendez-vous zonal de Kinshasa, à savoir la RD Congo, pays organisateur, et la Guinée Equatoriale. La zone 4 (Afrique Centrale) comprend la Centrafrique, le Gabon, la République du Congo, le Cameroun, la Guinée Equatoriale, le Tchad, Sao Tomé et Principe et la RD Congo. ACP/Kayu/JGD