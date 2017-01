New Génération  surclasse Héritage 84-41 à la LIPROBAKIN

Kinshasa, 18 janv. 2017 (ACP).- New Génération a surclassé Héritage sur la marque de 84-41, samedi au stade des Martyrs, en match d’ouverture du championnat messieurs de la Ligue provinciale de basket-ball de Kinshasa (LIPROBAKIN) édition 2016-2017.

Dès l’entame du premier quart-temps, de New Génération assiège le camp adverse et se balade au point de mener par 24-06. Au deuxième quart temps, les gars de New Génération sont moins laborieux que leurs adversaires qui font étalage du bon jeu. C’’est logiquement qu’Héritage s’impose 19-10, mais s’incline à la mi-temps sur la marque de 27-34.

A reprise, les joueurs de New Génération, blessés dans leur amour propre, retrouvent leurs marques et creusent l’écart pour s’imposer 28-07 à l’issue du troisième quart temps et totalise 62 contre 34. Au quatrième quart-temps, New Génération maintient le rythme et s’impose par 22-14. Au décompte final, il s’est imposé par 84-41.

Pour le président de New Génération, Edouard Lokanga, « Le résultat est très encourageant pour son équipe. Depuis qu’on a été champion du Congo, on n’a pas livré un seul match. On continue de travailler et de bosser. Quant aux nouveaux joueurs, on travaille avec les aléas du passé », a-t-il tenu à préciser.

De son côté, Delta a eu raison de Molokai par 51-47.