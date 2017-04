New Mwangaza leader au classement de division I de l’EUFKIN-Kilimani

Kinshasa, 18 avril 2017 (ACP) – New Mwangaza est leader au classement du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Kilimani avec 69 points à l’issue de la 31ème journée, indique le classement du secrétariat exécutif de cette entité sportive remis mardi à l’ACP.

Il est suivi de New Belor avec le même nombre de points, mais avec la différence de buts favorable à New Mwangaza, +22 contre +18.

Par ailleurs, le classement à l’issue de la 31ème journée s’établit comme suit : New Mwangaza 69 points (+22), New Belor 69 pts (+18), Alvic 60 pts, Anges Verts 52 pts, Trinite 44 pts, Jouvence Club 42 pts, Mabondani 40 pts, Saint Raphaël 39 pts, Bana Kin 38 pts, Aigles Verts 37 pts, Tonnerre 37 pts, Barumbu Sport 36 pts, Olympic de Matonge 36 pts, Espoir 35 pts, Tout Kin Sport 34 pts, Sans Malanda 34 pts, JOBC 32 pts, Océan Bleu 32 pts, Pibol 30 pts et Germak 27 points. ACP/FNG/Kgd