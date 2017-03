Ngandanjika  doté d’un centre culturel dénommé « Mgr Tharcisse Tshibangu Tshishiku »

Ngandanjika, 12 mars 2017 (ACP).- Le centre culturel « Monseigneur Tharcisse Tshibangu Tshishiku », du nom de l’évêque émérite du diocèse de Mbuji-Mayi, une œuvre réalisée par l’Asbl Projet Ditunga, une organisation non gouvernemental de développement basée à Ngandanjika, dans la province de Lomami, sera bientôt inauguré en vue de son utilisation par la communauté, a confirmé samedi à l’ACP la chargée des projets à cette structure.

Mme Samy Ntumba Mutombo indique que l’inauguration prévue le 14 Février dernier, a été reportée en raison de petits travaux de finissage qui sont en cours.En prélude de cette inauguration, un concours de dictée française et ciluba, de musique et de poésie est organisé chaque dimanche en vue de décerner certains prix aux lauréats.

Ce centre culturel, dont la capacité d’accueil est de 300 places assises, instituera aussi un prix dénommé « Prix Monseigneur Tharcisse Tshibangu Tshishiku » dont l’objectif est d’organiser, susciter et sanctionner des travaux de recherche scientifique dans cette partie de la province de Lomami. Sa construction est rendue possible grâce à la bienfaisance de certaines personnes vivant en Belgique. Le cout des travaux n’a pas été révélé à l’ACP

Selon l’abbé Apollinaire Cibaka Cikongo président du conseil d’administration de Projet Ditunga, qui a annoncé le projet de construction de cette œuvre parmi les initiatives prises dans le cadre de la célébration du 10ème anniversaire de son organisation, ce centre culturel se veut un véritable espace de la promotion de l’intelligentia. Homme des sciences et pasteur congolais, Mgr Tharcisse Tshibangu Tshishiku a occupé des nombreuses hautes responsabilités au niveau national et international.

Apollinaire Cibaka Cikongo a également indiqué qu’il y sera créé une chaire dédiée au même prélat qui s’efforcera d’organiser des cycles des conférences dans les différents domaines notamment des productions théâtrales et musicales, des concours de poésie et de composition littéraire, des projections cinématographiques et même un musée de la musique traditionnelle. En collaboration avec le Centre éducatif catholique La ROBERTANNA basé à Ngandanjika, le Centre culturel Mgr Tharcisse Tshibangu Tshishiku va organiser une grande bibliothèque scolaire et publique dont 15.000 ouvrages sont déjà disponibles à Ngandajika. ACP/FNG/Kgd