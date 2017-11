Nguma leader au classement de division I de l’EUFKIN-Lukunga

Kinshasa, 19 nov. 2017 (ACP).- Le SC Nguma avec 10 points, est leader au classement du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Lukunga, à l’issue de la 4ème journée, indique un communiqué du secrétariat exécutif de cette entité sportive parvenu, dimanche à l’ACP.

Il est talonné par New Jack FC avec 9 points pour le même nombre de rencontres livrées. Au bas du classement se retrouve le FC Aigle Sport avec zéro point.

Par ailleurs, le classement complet s’établit comme suit : SC Nguma 10 points, New Jack FC 9 pts, FC Promotion 8 pts, SC Kongo 7 pts, AS Les Bourgeois 7 pts, AS Afedick 7 pts, FC Lokolo Moto 7 pts, AS Mecreco 7 pts, FC Vebena 6 pts, AC Normands 6 pts, AC Cité de David 6 pts, FC New Fondation Mutangala 5 pts, JSEB 4 pts, OC Garde Républicaine 3 pts, FC Super Club de Kinshasa 3 pts, AS Mbudi 3 pts, AS Mputu de Ngaliema 3 pts, FC D’Or Sport 2 pts, FC Lukunga 1pt et FC Aigle Sport 0 point. ACP/Mat/Kgd