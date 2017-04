Nicolas Kalambayi nommé secrétaire exécutif provincial de la CENI/Kasaï Oriental

Mbuji-Mayi, 01er avril 2017 (ACP).- Un changement a été opéré à la tête du secrétariat exécutif provincial de la CENI au Kasaï Oriental où M. Nicolas Kalambayi wa Kalambayi qui remplace à ce poste Mme Marie José Kapinga appelée à d’autres fonctions au bureau de représentation de cette institution d’appui à la démocratie, selon la RTNC Mbuji-Mayi captée ce samedi matin.

Selon la source, d’autres nominations ont eu lieu au cours de la même mise en place avec entre autre la nomination de MM. Anaclet Mbuyi et Pierre Kenemo Ngongani respectivement aux postes de chargés de formation et scrutin ainsi qu’éducation civique et élection.

Par ailleurs, M. Sylvain Mfuni a été nommé chargé des affaires juridiques alors que le poste de logisticien a été confié à M. Mbusha. ACP/ZNG/Kgd